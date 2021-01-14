По состоянию на утро 14 января в Украине за сутки коронавирус обнаружили у 7925 человек, зафиксировано 162 летальных случая, 10 192 пациента выздоровели. При этом были госпитализированы 2 229 пациентов.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Среди заболевших 233 ребенка и 345 медработников.
Читайте такжеНа Волыни мужчина второй раз заболел коронавирусом и умер
Суточный показатель заболеваемости незначительно вырос. По сравнению со вчерашним днем в Украине зафиксировали на более чем 1,5 тысячи новых случаев COVID больше - тогда было 6409 заражений.
В целом в стране наблюдается рост заболеваемости четвертый день подряд.
Вместе с тем количество выздоровевших за сутки снова превысило число заболевших. Такая тенденция наблюдается шестой день подряд.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за вчера было проведено 54 265 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 33 349, методом ИФА - 20 916.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 138 764 человека, из них 837 063 выздоровели, летальных исходов — 20 376. Активными больными остается 301 701 пациент.
Коронавирус в Украине: что стоит знать по состоянию на 14 января
- Симптомы коронавирус: основные признаки и течение болезни COVID-19
- МИНЗДРАВ в ближайшие дни подпишет контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от COVID-19
- Стала известна цена китайской вакцины от коронавируса для украинцев
- Стало известно, когда в Украине могут зарегистрировать китайскую вакцину от COVID-19
- Не в марте: Степанов уточнил, когда Украина получит первую партию вакцины от коронавирус
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram