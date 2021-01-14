Более 10 тысяч украинцев побороли смертельный COVID-19.

По состоянию на утро 14 января в Украине за сутки коронавирус обнаружили у 7925 человек, зафиксировано 162 летальных случая, 10 192 пациента выздоровели. При этом были госпитализированы 2 229 пациентов.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 233 ребенка и 345 медработников.

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Суточный показатель заболеваемости незначительно вырос. По сравнению со вчерашним днем в Украине зафиксировали на более чем 1,5 тысячи новых случаев COVID больше - тогда было 6409 заражений.

В целом в стране наблюдается рост заболеваемости четвертый день подряд.

Вместе с тем количество выздоровевших за сутки снова превысило число заболевших. Такая тенденция наблюдается шестой день подряд.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за вчера было проведено 54 265 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 33 349, методом ИФА - 20 916.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 138 764 человека, из них 837 063 выздоровели, летальных исходов — 20 376. Активными больными остается 301 701 пациент.

Коронавирус в Киеве: статистика на 14 января

В Киеве за прошедшие сутки выявили почти 800 больных COVID-19, 13 человек умерли. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Теlegram-канале.

«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 794. 13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 2 тыс. 141 киевлянина», - отметил он.

Кличко также сообщил, что в целом в столице на сегодняшний день уже зарегистрировано 120 тыс. 186 подтвержденных случаев COVID-19.

В числе выявленных за прошедшие сутки больных: 453 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 325 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, а также 10 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 6 мальчиков от 3 до 15 лет. Заболели, в частности, 24 медика.

В больницы за сутки госпитализировали 49 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком районе - 136, в Днепровском - 126 и в Соломенском районе - 116 случаев», - сообщил мэр.

Выздоровели за минувшие сутки 699 человек. Всего коронавирус преодолели 45 тыс. 527 жителей Киева.

Коронавирус в Украине: что стоит знать по состоянию на 14 января

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая