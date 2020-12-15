За минувшие сутки в Украине подтвердили 8 416 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В Украине 15 декабря зафиксировали новый рекорд выздоровевших от коронавируса людей. Так, за минувшие сутки 16 150 украинцев смогли побороть болезнь. Это самый большой показатель за время эпидемии, а также на 7 734 человека больше, чем инфицировалось - за сутки 8 416 новых случаев.

Читайте такжеВ Минздраве назвали количество украинцев, которые "точно нуждаются в вакцинации" от коронавирусаВ том числе заражение подтвердили у 412 детей и 447 медработников. Госпитализированы были 1479 человек.

Кроме того, за сутки зафиксировано 233 летальных случая, 16 150 пациентов выздоровели.

Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд - 15 372 выздоровевших - был зафиксирован в Украине 3 декабря.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 909 082 человека, из них 522 868 выздоровели, летальных случаев - 15 480. Активными больными остаются 386 214 пациентов.

Количество проведенных тестов на коронавирус по-прежнему низкое - всего за сутки проведено 55 856 тестирований, из них методом ПЦР - 31 963, методом ИФА-23 893.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко