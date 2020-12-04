По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 15131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщается в Telegram-канале Коронавирус_инфо.
В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. Также за минувшие сутки госпитализированы 1776 человек; летальных случаев – 235; выздоровели – 13383 лица; осуществлено тестирований за сутки – 74880 (в частности методом ПЦР – 48028, методом ИФА – 26852).
За все время пандемии в Украине заболели 787891 человек; выздоровели – 397809 человек; летальных исходов – 13 195; проведено ПЦР-тестирований – 4702234.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.
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Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 76750 случаев;
- Винницкая область – 18271 случай;
- Волынская область – 25465 случаев;
- Днепропетровская область - 42224 случая;
- Донецкая область – 24595 случаев;
- Житомирская область - 31183 случая;
- Закарпатская область – 24067 случаев;
- Запорожская область – 34721 случай;
- Ивано-Франковская область – 38588 случаев;
- Киевская область – 41415 случаев;
- Кировоградская область – 5888 случаев;
- Луганская область - 6726 случаев;
- Львовская область – 48819 случаев;
- Николаевская область – 20358 случаев;
- Одесская область – 49131 случай;
- Полтавская область - 24532 случая;
- Ровенская область - 32702 случая;
- Сумская область - 32080 случаев;
- Тернопольская область – 29007 случаев;
- Харьковская область – 58030 случаев;
- Херсонская область – 11398 случаев;
- Хмельницкая область – 31412 случаев;
- Черкасская область - 25492 случая;
- Черновицкая область – 34710 случаев;
- Черниговская область – 20327 случаев.
Локдаун в Украине: что известно
- По данным ряда СМИ, в Украине могут ввести жесткий карантин уже в декабре. Известны возможные сроки новых ограничений.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауну в стране есть, однако его дата пока неизвестна.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не хотел бы введения полного жесткого карантина на новогодние праздники.
- 3 декабря СМИ сообщили, что Кабинет Министров Украины рассматривает вариант введения локдауну на три недели после Нового года со 2 по 21 января.
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