За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве- 1374.

По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 15131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. Также за минувшие сутки госпитализированы 1776 человек; летальных случаев – 235; выздоровели – 13383 лица; осуществлено тестирований за сутки – 74880 (в частности методом ПЦР – 48028, методом ИФА – 26852).

За все время пандемии в Украине заболели 787891 человек; выздоровели – 397809 человек; летальных исходов – 13 195; проведено ПЦР-тестирований – 4702234.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

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Количество заболеваний в регионах:

Киев – 76750 случаев;

Винницкая область – 18271 случай;

Волынская область – 25465 случаев;

Днепропетровская область - 42224 случая;

Донецкая область – 24595 случаев;

Житомирская область - 31183 случая;

Закарпатская область – 24067 случаев;

Запорожская область – 34721 случай;

Ивано-Франковская область – 38588 случаев;

Киевская область – 41415 случаев;

Кировоградская область – 5888 случаев;

Луганская область - 6726 случаев;

Львовская область – 48819 случаев;

Николаевская область – 20358 случаев;

Одесская область – 49131 случай;

Полтавская область - 24532 случая;

Ровенская область - 32702 случая;

Сумская область - 32080 случаев;

Тернопольская область – 29007 случаев;

Харьковская область – 58030 случаев;

Херсонская область – 11398 случаев;

Хмельницкая область – 31412 случаев;

Черкасская область - 25492 случая;

Черновицкая область – 34710 случаев;

Черниговская область – 20327 случаев.

Локдаун в Украине: что известно

По данным ряда СМИ, в Украине могут ввести жесткий карантин уже в декабре. Известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауну в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не хотел бы введения полного жесткого карантина на новогодние праздники.

3 декабря СМИ сообщили, что Кабинет Министров Украины рассматривает вариант введения локдауну на три недели после Нового года со 2 по 21 января.

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Автор: Денис Прядко