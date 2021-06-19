Утром Украина находилась на 49 месте в мире по распространению коронавируса.

По состоянию на утро 19 июня в Украине обнаружили еще 852 случая инфицирования коронавирусом. Среди подтвержденных больных 23 ребенка и 41 медик.

Об этом говорится в опубликованных Министерством здравоохранения данных.

18 июня с осложнениями госпитализировали 571 человека, в то же время 2 736 больных выздоровели. За сутки зарегистрировано 40 смертей.

С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 229 44 человека: 2 150 708 выздоровели, а 51 992 умерли.

Читайте такжеЭксперт об опасности "индийского" штамма COVID-19: заразнее и быстрееЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

По данным Worldometers, Украина находится на 49 месте в мире – между Панамой и Германией. Среди стран Европы Украина седьмая.

8 523 человек в мире за сутки умерли. Украина по этому показателю на 27 месте в мире и четвертая в Европе.

В последнее время в Украине заметно уменьшилось количество новых случаев коронавируса, из-за чего правительство смягчило карантинные ограничения: во всех регионах сейчас установлена "зеленая зона".

Однако эксперты говорят, что уже вскоре Украину может охватить новая волна вируса – на этот раз "индийского" штамма, являющейся в разы заразительнее и агрессивнее по отношению к организму. В НАН считают, что опасный вариант COVID-19 может прийти из России через Донбасс.

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Автор: Яна Ставская