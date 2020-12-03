В Украине за минувшие сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели почти 14496 человек.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Друзья, второй день подряд имеем положительную статистику. Количество человек, которые выздоровели от коронавируса за последние сутки, составляет 15372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 декабря 2020 года. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников», - написал он.
Также за минувшие сутки госпитализированы – 1739 человек; летальных случаев – 243; выздоровели – 15372 человека; осуществлено тестирований за сутки – 72678 (в частности методом ПЦР – 47172, методом ИФА – 25506).
За все время пандемии в Украине заболели – 772760 человек; выздоровели – 384426 человек; летальных случаев – 12960; проведено ПЦР-тестирований – 4654206.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.
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Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 75376 случаев;
- Винницкая область – 17988 случаев;
- Волынская область – 25121 случай;
- Днепропетровская область – 40966 случаев;
- Донецкая область – 24175 случаев;
- Житомирская область – 30630 случаев;
- Закарпатская область – 23880 случаев;
- Запорожская область – 33615 случаев;
- Ивано-Франковская область – 38080 случаев;
- Киевская область – 40427 случаев;
- Кировоградская область - 5701 случай;
- Луганская область - 6610 случаев;
- Львовская область - 48144 случая;
- Николаевская область-19894 случая;
- Одесская область – 47920 случаев;
- Полтавская область – 23926 случаев;
- Ровенская область - 32223 случая;
- Сумская область - 31184 случая;
- Тернопольская область - 28673 случая;
- Харьковская область – 57267 случаев;
- Херсонская область – 11087 случаев;
- Хмельницкая область - 30943 случая;
- Черкасская область – 24776 случаев;
- Черновицкая область - 34432 случая;
- Черниговская область - 19722 случая.
Локдаун в Украине: что известно
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме тех, что выполняют социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров. Карантин выходного дня действовал до 30 ноября.
- 2 декабря премьер Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не будет продолжать действие карантина выходного дня, в то же время на территории всей страны будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
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