За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1364.

В Украине за минувшие сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели почти 14496 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Друзья, второй день подряд имеем положительную статистику. Количество человек, которые выздоровели от коронавируса за последние сутки, составляет 15372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 декабря 2020 года. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников», - написал он.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 1739 человек; летальных случаев – 243; выздоровели – 15372 человека; осуществлено тестирований за сутки – 72678 (в частности методом ПЦР – 47172, методом ИФА – 25506).

За все время пандемии в Украине заболели – 772760 человек; выздоровели – 384426 человек; летальных случаев – 12960; проведено ПЦР-тестирований – 4654206.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

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Количество заболеваний в регионах:

Киев – 75376 случаев;

Винницкая область – 17988 случаев;

Волынская область – 25121 случай;

Днепропетровская область – 40966 случаев;

Донецкая область – 24175 случаев;

Житомирская область – 30630 случаев;

Закарпатская область – 23880 случаев;

Запорожская область – 33615 случаев;

Ивано-Франковская область – 38080 случаев;

Киевская область – 40427 случаев;

Кировоградская область - 5701 случай;

Луганская область - 6610 случаев;

Львовская область - 48144 случая;

Николаевская область-19894 случая;

Одесская область – 47920 случаев;

Полтавская область – 23926 случаев;

Ровенская область - 32223 случая;

Сумская область - 31184 случая;

Тернопольская область - 28673 случая;

Харьковская область – 57267 случаев;

Херсонская область – 11087 случаев;

Хмельницкая область - 30943 случая;

Черкасская область – 24776 случаев;

Черновицкая область - 34432 случая;

Черниговская область - 19722 случая.

Локдаун в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме тех, что выполняют социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров. Карантин выходного дня действовал до 30 ноября.

2 декабря премьер Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не будет продолжать действие карантина выходного дня, в то же время на территории всей страны будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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Автор: Денис Прядко