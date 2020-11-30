За все время пандемии в Украине заболели 732625 человек.

В Украине за последние сутки зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

В частности, заболели 570 детей и 360 медработников, госпитализированы - 1161 человек; летальных случаев – 114; выздоровел - 5771 человек; осуществлено тестирований за сутки - 31901 (в частности методом ПЦР - 26290, методом ИФА – 5611).

За все время пандемии в Украине заболели 732625 лиц; выздоровели - 345149 человек; летальных случаев - 12327; проведено ПЦР-тестирований - 4528772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

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Количество заболеваний в регионах:

Киев – 70478 случаев;

Винницкая область – 17405 случаев;

Волынская область – 24135 случаев;

Днепропетровская область – 38789 случаев;

Донецкая область – 22807 случаев;

Житомирская область – 29911 случаев;

Закарпатская область-23193 случая;

Запорожская область – 30875 случаев;

Ивано-Франковская область - 36434 случая;

Киевская область – 37687 случаев;

Кировоградская область – 5286 случаев;

Луганская область - 6274 случая;

Львовская область – 46078 случаев;

Николаевская область – 18535 случаев;

Одесская область – 44949 случаев;

Полтавская область – 22055 случаев;

Ровенская область – 30956 случаев;

Сумская область – 28831 случай;

Тернопольская область – 27849 случаев;

Харьковская область - 55341 случай;

Херсонская область – 10149 случаев;

Хмельницкая область – 29577 случаев;

Черкасская область - 22924 случая;

Черновицкая область - 33732 случая;

Черниговская область – 18375 случаев.

Карантин в Украине: что известно на 29 ноября

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

19 ноября по итогам встречи с премьер-министром городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. В частности, рассматриваются даты начала локдауна на несколько недель с 10-15 декабря или с 20-25 декабря.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае введения в Украине полного локдауна общественность будет проинформирована о нем заранее - за 7-10 дней.

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Автор: Денис Прядко