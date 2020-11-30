В Украине за последние сутки зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщается в Telegram-канале Коронавирус_инфо.
В частности, заболели 570 детей и 360 медработников, госпитализированы - 1161 человек; летальных случаев – 114; выздоровел - 5771 человек; осуществлено тестирований за сутки - 31901 (в частности методом ПЦР - 26290, методом ИФА – 5611).
За все время пандемии в Украине заболели 732625 лиц; выздоровели - 345149 человек; летальных случаев - 12327; проведено ПЦР-тестирований - 4528772.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
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Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 70478 случаев;
- Винницкая область – 17405 случаев;
- Волынская область – 24135 случаев;
- Днепропетровская область – 38789 случаев;
- Донецкая область – 22807 случаев;
- Житомирская область – 29911 случаев;
- Закарпатская область-23193 случая;
- Запорожская область – 30875 случаев;
- Ивано-Франковская область - 36434 случая;
- Киевская область – 37687 случаев;
- Кировоградская область – 5286 случаев;
- Луганская область - 6274 случая;
- Львовская область – 46078 случаев;
- Николаевская область – 18535 случаев;
- Одесская область – 44949 случаев;
- Полтавская область – 22055 случаев;
- Ровенская область – 30956 случаев;
- Сумская область – 28831 случай;
- Тернопольская область – 27849 случаев;
- Харьковская область - 55341 случай;
- Херсонская область – 10149 случаев;
- Хмельницкая область – 29577 случаев;
- Черкасская область - 22924 случая;
- Черновицкая область - 33732 случая;
- Черниговская область – 18375 случаев.
Карантин в Украине: что известно на 29 ноября
- 11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.
- 19 ноября по итогам встречи с премьер-министром городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. В частности, рассматриваются даты начала локдауна на несколько недель с 10-15 декабря или с 20-25 декабря.
- 25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае введения в Украине полного локдауна общественность будет проинформирована о нем заранее - за 7-10 дней.
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