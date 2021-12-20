Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве, Волынской и Харьковской областях. А на Херсонщине не обнаружили ни одного случая заражения.

В Украине вчера, 19 декабря, зафиксировали 2 536 новых случаев коронавируса. Среди них 250 детей и 26 медицинских работников. От осложнений умерли 157 человек, а 6 690 — выздоровели. Госпитализировали 1 241 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (497), Волынской (170) и Харьковской (133) областях. Зато больше всего летальных случаев (20) зарегистрировали в Запорожской области. А на Херсонщине не обнаружили ни одного случая заражения.

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От начала пандемии в нас обнаружили 3 610 687 случаев COVID-19. Из них 93 262 человека умерли от осложнений заболевания, а свыше 3,3 миллиона — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали всего лишь 26 912 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 10 987, методом ИФА — 1 690. Также сделали 14 235 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели 16,5 миллиона ПЦР-тестов на коронавирус.

Вакцинация против коронавируса

По данным Минздрава, в Украине вчера более 36 тыс. граждан получили прививки против COVID-19. Отмечается, что вчера против COVID-19 прививки получили 36 тыс. 027 человек. Одну дозу введено 11 тыс. 041 человеку, полностью иммунизированы – 24 тыс. 986 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 млн 386 тыс. 385 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 12 млн 986 тыс. 872 человека, получили дополнительную дозу – 92.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине также можно получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса людям по определенным медицинским показаниям.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева