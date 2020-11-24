По словам инфекциониста, не все украинцы соблюдают самоизоляцию, получив положительный тест на коронавирус.

Несоблюдение некоторыми украинцами правил изоляции мешает борьбе с пандемией коронавируса в стране.

Такое мнение высказала инфекционист Евгения Менжулина в эфире канала "Украина 24".

Врач пояснила, что речь идет о халатности и разболтанности населения.

"У нас, например, человек, имея ковид-плюс, подделывает результаты и куда-то летит. Находясь на самоизоляции, он считает, что необходимо ходить в супермаркет. Всё зависит от степени личной ответственности и желания принять участие в большой работе по борьбе с коронавирусом", - сказала она.

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Говоря об эффективности проведения массового тестирования, инфекционист усомнилась в ней.

"Экспресс-тест – это вспомогательная диагностика, она не даёт достоверного диагноза. Не думаю, что массовое тестирование будет окончательным решением проблемы. Есть правила течения, распространения вируса среди населения. Изоляция людей, карантинные методы – само собой разумеющиеся вещи. Но пока не будет снижаться консистенция вируса, пока не будет большая часть населения нечувствительна к нему, всё равно нам не удастся сразу же после проведения экспресс-тестирования заявить, что у нас нет заболевших", - сказала она.

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Автор: Юрий Годован