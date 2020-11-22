Эксперт указал на дефицит медперсонала в больницах.

Эпидемия коронавируса в Украине сегодня уже вышла за рамки медицинской проблемы, считает эпидемиолог Андрей Александрин.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Врач отметил, что не поддерживает карантин выходного дня. При этом он констатировал, что система здравоохранения уже не выдерживает наплыва больных коронавирусом. Коронавирус он назвал не только медицинской, но и социальной проблемой, за которую должны отвечать различные органы власти.

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"Медики на сегодняшний день продолжают выполнять роль пожарных, они действительно тушат пожар. На сколько ещё хватит системы здравоохранения? Уже не хватает. Можно хоть 100 тысяч коек сделать, хоть 200 тысяч, но на сегодняшнее количество коек уже не хватает медицинского персонала. И медики начали уже по второму разу болеть", - сказал он.

Карантин в Украине: что известно

19 ноября по итогам встречи с премьер-министром городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. В частности, рассматриваются даты начала локдауна на несколько недель с 10-15 декабря либо с 20-25 декабря.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более жесткий карантин потребуют, когда суточный прирост новых случаев COVID-19 превысит 30 тысяч.

Накануне премьер Денис Шмыгаль сообщил, что подготовка к жесткому карантину действительно ведется, однако дату введения локдауна не уточнил.

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Автор: Юрий Годован