Врач объяснил, почему статистику смертности от коронавируса нельзя сравнивать со статистикой смертей от инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальных заболеваний.

Если COVID-19 заболеют 70% украинцев, то смертей в Украине будет больше, чем от всех другие болезней вместе взятых.

Такое мнение высказал врач Сергей Дубров в видеообращении, опубликованном Telegram-канал Минздрава "Коронавирус Инфо".

Он напомнил, что вследствие осложнения коронавируса умирает 1,9-2% пациентов. Но его опасность в том, что в отличие от инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальных заболеваний коронавирусом могут переболеть до 70% украинцев. И в таком случае смертность на уровне 2% будет значить, что умереть могут до 200 тысяч человек. И это будет намного больше, чем от того же туберкулеза или онкологии, которыми болеет 3-7% населения.

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Таким образом врач объяснил, почему статистику смертности от коронавируса нельзя сравнивать со статистикой смертности от других болезней.

"Если заболеют 70 процентов из 40 миллионов, то есть 30 миллионов, и два процента из них умрет, то, извините, число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальные заболевания не по процентному соотношению, а по абсолютному количеству людей", - заявил он.

Коронавирус в Украине:

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Автор: Денис Прядко