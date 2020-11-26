В Запорожье родственникам умершей от коронавируса пришлось самим заносить тело в морг №4. При этом, тела людей хранятся не в холодильных камерах, а просто на полу.
Трупы даже не все находятся в пластиковых мешках. Некоторые лежат обнаженные с тряпками на лицах.
Об этом рассказала правозащитница Ирина Суслова на своей странице в Facebook.
Женщина уточнила, что инцидент произошел в семье координатора женского движения "За майбутнє" Светланы Крюковой, у которой от COVID-19 скончалась 83-летняя свекровь.
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Родственники умершей готовились к похоронам, когда им позвонили из морга и сообщили, что необходимо к нему подъехать. Когда они приехали, то выяснилось что нужно, чтобы они занесли тело умершей из машины внутрь здания, поскольку бригада сопровождения состоит из медсестры и водителя.
Сыновьям покойной пришлось покупать защитные костюмы и нести тело матери в морг самостоятельно. Но это еще был не весь ужас. Морг оказался закрытым. Патологоанатом в телефонном разговоре заявил, что он работает сам, поскольку его помощник заразился коронавирусом, а остальные уволились.
При этом у патологоанатома два законных выходных. Но это единственный морг, который принимает тела умерших от COVID-19 со всей области.
Когда мужчины зашли в морг, то увиденное их просто шокировало. На полу хаотично лежали тела людей, и не было ни одной холодильной камеры.
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