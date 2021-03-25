Также отмечается, что с начала вакцинальной кампании в ВСУ 16 тыс. 660 человек получили одну дозу вакцины.

По состоянию на 10:00 в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 2 тыс. 362 человека.

Об этом говорится в сообщении на странице командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели 17 тыс. 686 человек, летальных случаев зарегистрировано 53.

На изоляции, в том числе на самоизоляции, находится 601 человек.

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«За минувшие сутки зарегистрировано 273 новых случая заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 56 человек», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала прививочной кампании в ВСУ 16 тыс. 660 человек получили одну дозу вакцины. Из них 2 тыс. 64 - военные медики.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 тыс. 162 человека.

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Автор: Татьяна Поляковская