В ближайшие несколько дней Клюге встретится с представителями правительства, ООН и партнерами по развитию, представителями гуманитарных организаций.

В Украину прибыл глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, который намерен обсудить с правительством вопросы, связанные с пандемией коронавируса в стране.

Об этом сообщает страница украинского представительства ВОЗ в Facebook.

В аэропорту Клюге и доктора Хундо Вайлера встретили представитель ВОЗ и глава представительства организации в Украине Ярно Хабихт и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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В ближайшие несколько дней Клюге встретится с представителями правительства, ООН и партнерами по развитию, представителями гуманитарных организаций. Также запланированы встречи с медработниками, участвующими в борьбе с коронавирусом, и посещение лабораторного центра по тестированию на COVID-19.

Главными вопросами повестки визита Клюге будут реагирование на пандемию в Украине, вакцинация и изменения в системе здравоохранения.

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Автор: Денис Прядко