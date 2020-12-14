В Украину прибыл глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, который намерен обсудить с правительством вопросы, связанные с пандемией коронавируса в стране.
Об этом сообщает страница украинского представительства ВОЗ в Facebook.
В аэропорту Клюге и доктора Хундо Вайлера встретили представитель ВОЗ и глава представительства организации в Украине Ярно Хабихт и главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Читайте такжеЧисло жертв COVID-19 в Украине превысило отметку в 15 тысяч
В ближайшие несколько дней Клюге встретится с представителями правительства, ООН и партнерами по развитию, представителями гуманитарных организаций. Также запланированы встречи с медработниками, участвующими в борьбе с коронавирусом, и посещение лабораторного центра по тестированию на COVID-19.
Главными вопросами повестки визита Клюге будут реагирование на пандемию в Украине, вакцинация и изменения в системе здравоохранения.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Украине есть оборудование для вакцины Pfizer - инфекционист
- "С 1 по 6 января – это природный локдаун": Степанов обосновал дату жесткого карантина
- В Минздраве рассказали, могут ли отменить жесткий карантин в январе
- В Киеве обнаружили еще более тысячи случаев COVID-19: новая статистика
- Врач с билборда. Почему семьи медиков, умерших от COVID-19, не получают от государства обещанную помощь
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram