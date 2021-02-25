За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) областях.

В Украине за сутки выявлено 8147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник.

Читайте такжеВакцинация от коронавируса в Киеве начнется 25 февраляОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за минувшие сутки госпитализировано 2 770 человек; выписано из больниц – 2 306 человек; зафиксировано 135 летальных случаев; выздоровели 3 889 человек. Кроме этого проведено тестирований за сутки - 86 926 (в частности методом ПЦР-36 670, методом ИФА-22 760); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 496.

За все время пандемии в Украине

заболели 1 325 841 человек;

выздоровели 1 159 311 человек;

летальных исходов - 25 596;

проведено ПЦР-тестирований - 6 809 165.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), Киеве (652) и Винницкой (639) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 652 случая;

Винницкая область - 639 случаев;

Волынская область - 193 случая;

Днепропетровская область - 316 случаев;

Донецкая область - 218 случаев;

Житомирская область - 711 случаев;

Закарпатская область - 654 случая;

Запорожская область - 132 случая;

Ивано-Франковская область – 711 случаев;

Киевская область - 318 случаев;

Кировоградская область - 63 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 432 случая;

Николаевская область - 194 случая;

Одесская область - 268 случаев;

Полтавская область - 210 случаев;

Ровенская область - 187 случаев;

Сумская область - 219 случаев;

Тернопольская область - 332 случая;

Харьковская область - 432 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 285 случаев;

Черкасская область - 160 случаев;

Черновицкая область - 561 случай;

Черниговская область - 161 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая