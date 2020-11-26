Тимошенко отметил, что процент коек с кислородом трудно увеличить быстро, ведь параллельно в больницах растет количество койко-мест.

Количество коек, оснащенных кислородным оборудованием для борьбы с COVID-19, в медицинских учреждениях Украины еженедельно увеличивается на 3 тысячи.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью программе «Бацман».

«У нас есть задача - думаю, мы ее выполним - до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом. Сейчас этот показатель - практически 50%. И мы его увеличиваем», - сказал он.

Тимошенко отметил, что процент коек с кислородом трудно увеличить быстро, ведь параллельно в больницах растет количество койко-мест. «Увеличиваем койко-места - уменьшается процент коек с кислородом. Потому что это одновременный процесс», - пояснил он.

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Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что за борьбу с коронавируса отвечают как Министерство здравоохранения, так и местные власти, которые несут часть ответственности в связи с децентрализацией. Поэтому, по его словам, Офис главы государства совместно с Минздравом сейчас объединили усилия для решения этой проблемы.

«Мы соединили это все воедино, чтобы быстро осуществлять закупку, установку кислородных станций», - сказал Тимошенко.

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Автор: Юлия Янкевич