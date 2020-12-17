В городе будет развернуто 1 тыс. 168 мест для лечения инфицированных коронавирусом.

Сегодня в Одессе открыли дополнительное отделение на 50 коек для больных COVID-19.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, 17 декабря заместитель городского головы Светлана Бедрега посетила городскую клиническую больницу №1, где подготовлено еще одно отделение для лечения пациентов с COVID-19 на 50 коек, в числе которых - шесть реанимационных.

Отмечается, что отделение готово к приему пациентов с коронавирусом, обеспечено аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, медикаментами и средствами индивидуальной защиты медперсонала.

«В ноябре больница получила очередную поставку дыхательной аппаратуры - современные аппараты ИВЛ производства компаний Maquet (Швеция) и General Electric (США). На территории больницы проводится монтаж криоцилиндров. С учетом ранее созданных мест сейчас в ГКБ №1 развернуто 80 коек для лечения пациентов с COVID-19», - говорится в сообщении.

Кардиологическое отделение, которое раньше располагалось на месте новосозданного подразделения, перевели в помещения терапевтического отделения ГКБ №1, где пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжают получать стационарную помощь в полном объеме.

«С учетом открытого сегодня отделения в этой больнице и создания дополнительных коек в городских больницах №5 и №8, в Одессе будет развернуто 1 тыс. 168 мест для лечения инфицированных коронавирусом, что составляет более 35% от общего числа коек», - сказала Бедрега.

Ситуация с коронавирусом в Одесской области

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 1 тыс. 64 новых случая коронавирусного заболевания, из них 708 - у одесситов.

На утро 17 декабря в регионе зарегистрированы 61 тыс. 38 случаев COVID-19. Из них 27 тыс. 812 человек - жители Одессы.

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Автор: Лариса Козовая