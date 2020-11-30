В Украине COVID-19 в настоящее время болеют 5 тыс. 195 учащихся и 9 тыс. 600 учителей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
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"В целом на данный момент болеет 5 тыс. 195 учащихся на коронавирусной болезни. С 1 сентября заболели уже почти 12 тыс. учеников. Учителей - 9 тыс. 600 в настоящее время, с 1 сентября заболели 24 тыс. 496 учителей", - сказал Ляшко.
По его словам, на самоизоляции из-за контактов с больными коронавирусной болезнью находятся 121 тыс. учеников и 7 тыс. 800 учителей.
В целом на самоизоляции находится 4 тыс. 741 класс, а школ, работающих дистанционно из-за того, что более 50% классов отправлены на самоизоляцию, в настоящее время - 591.
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