Максим Степанов отметил, что к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается в период праздников.

Министерство здравоохранения ожидает роста заболеваемости коронавирусной болезнью в ближайшее время. Возможный рост связывают с новогодними праздниками.

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Об этом в интервью журналистам заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

Министр отметил, что к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается в период праздников.

"Мы ожидаем рост количества больных, от вещей, которые связаны с празднованием Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил - все это приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе. Мы говорим о ярмарках, мероприятиях, которые связаны с Новым годом", - сказал Степанов.

Коронавирус в Украине: что известно

Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе работать всю новогоднюю ночь.

Согласно прогнозу Национальной академии наук, в стране в следующие две недели ежедневно будут фиксировать около 9 тысяч новых случаев коронавируса.

В Украине за сутки обнаружили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже более миллиона человек.

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Автор: УНИАН