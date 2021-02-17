В связи с этой ситуацией, местные органы власти могут принять решение о прекращении очной и стационарной формы обучения во всех учебных заведениях области по меньшей мере на ближайшие две недели.

В Черновицкой области сложилась критическая ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, в течение последних дней в регионе ежесуточно госпитализируют с коронавирусом более 100 человек, а в больницах заняты более 80% коек.

"Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему впервые, ведь мы постоянно до сих пор увеличивали количество коек, которые мы предоставляли для лечения коронавирусных больных. Если раньше это была загруженность на 50%, но от общего количества коек (900), то теперь мы имеем более 50 процентов от общего количества – 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавирусной болезни», – добавил он.

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В то же время Осачук сказал, что в связи с этой ситуацией, местные органы власти могут принять решение о прекращении очной и стационарной формы обучения во всех учебных заведениях области минимум на ближайшие две недели. В частности, чиновник сообщил, что сегодня Черновицкая ОГА получила «настоятельную рекомендацию» от Министерства образования и науки о закрытии школ из-за эпидемии коронавируса. По словам Осачука, эта рекомендация касается как учреждений общего среднего образования, так и специального профессионального образования и высших учебных заведений.

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Готовы ли медики в Черновцах вакцинироваться от коронавируса

Кобевко рассказала, что в Черновицкой области многие медики отказались делать прививки от коронавируса. Все из-за того, что некоторые представители местной власти заявили о неготовности вакцинироваться.

"Их отказ приводит к сомнению врачей". – отметила врач.

Коронавирус в Черновицкой области: что известно

С начала пандемии COVID-19 обнаружили 49 141 больного коронавирусом. По состоянию на 17 февраля, от болезни выздоровели более 42 тысяч пациентов. К сожалению, умерли 932 человека.

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Автор: Николай Кобылюк