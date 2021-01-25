В ближайшее время Минздрав изучит ситуацию в регионах, и с учетом показателей правительство будет принимать решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении с 34-35% до около 21% количества положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей.

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Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции под председательством главы государства.

Во время совещания премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на сегодняшний день в Украине 235,7 тыс. активных больных COVID-19 и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях. Всего в больницах отведено под больных COVID-19 более 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены подачей кислорода.

«Те показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективной мерой. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам», - отметил Шмыгаль.

По его словам, эти изменения в случае принятия вступят в силу через семь дней после принятия.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей: если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас - в пределах 21%.

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Автор: Константин Гончаров