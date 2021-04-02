Эксперты Киевской школы экономики прогнозируют, что сейчас от коронавируса умрет больше украинцев, чем за весь 2020 год.

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19. По заболеваемости и летальности наша страна уже в пятерке среди стран Европы. Даже если заболеваемость спадет в ближайшие недели, то к концу полугодия страна потеряет из-за коронавируса больше людей, чем в 2020-м, уверены в Киевской школе экономики.

Как пишет "Сегодня", Украина на третьем месте по числу смертей от COVID-19 после Польши и Чехии, если брать большие страны с населением более 10 млн. Хотя еще три недели назад мы были девятыми.

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Сейчас в Украине количество умерших от COVID-19 за сутки превышает пиковые показатели осенней волны на 34% и продолжает расти. По заболеваемости Украина в пятерке стран с самой худшей ситуацией, вместе с Румынией, Польшей, Чехией, Швецией.

"Плохой ли это тренд и выйдем ли мы на первое место? Мы видим, что до первого места большой разрыв. На первом месте сейчас Чехия – 24,7 умерших на 100 тыс. населения, в Украине – 9,7. Поэтому в ближайшее время Украина не выйдет на первое место. Но уровень смертности в Украине остается одним из самых больших на 100 тыс. населения в Европе и в мире – и будет расти еще как минимум две недели", - отметил Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

В то же время, темпы распространения вируса уже понемногу уменьшаются. В начале месяца заболеваемость росла на 20% каждую неделю. Сейчас – на 6%. Если тенденция продолжится, то в ближайшие недели она стабилизируется, отмечает Ганиченко.

Еще один позитивный знак – количество выписок из больниц начало расти и разрыв между госпитализациями и выписками сокращается. Но последние дни в Украине фиксируют негативные рекорды по количеству умерших от коронавируса – более 400 смертей. До средины апреля число умерших продолжит расти.

"Смертность продолжит расти еще две недели, догоняя заболеваемость. То есть сначала идет рост заболеваемости, госпитализаций, а потом мы видим, как смертность догоняет этот рост", – объясняет Юрий Ганиченко.

Смертей от COVID-19 в этом полугодии будет больше, чем за весь 2020-й, прогнозирует Киевская школа экономики. Есть три сценария, сколько смертей от коронавируса будет в итоге.

Если в прошлом году от вируса умерло 20 тыс. украинцев, то по среднему сценарию до конца первого полугодия суммарно от COVID-19 будет 55 тыс. умерших.

"Если говорить о диапазонах, то общее число смертей с начала пандемии до конца первого полугодия может быть от 40 до 75 тыс. умерших", – отмечает Ганиченко.

На эти цифры будут влиять циркуляция вариантов вируса, которые быстрее распространяются. То есть какой процент среди всех вариантов составят британский, южноафриканский и бразильский. Еще один фактор – продолжительность иммунитета. До сих пор нет достаточно длительных исследований, которые бы говорили о том, сколько держится иммунитет. И третье – это темпы вакцинации.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Самые жесткие ограничения введены в красных зонах. Пока 10 областей и Киев – "красные" с самыми суровыми мерами.

"Украина может пройти вторую волну без национального локдауна. Но риск введения локдауна остается высоким через более распространенные варианты вируса. Если ограничения в регионах будут преждевременно сняты или они будут пренебрегать, то это может привести к повторной более сильной волне", – считает Юрий Ганиченко.

Эпидемиолог, профессор, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого, главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград уверена, что все зависит только от того, как будут выполняться меры, введенные в областях, и как впускают и выпускают из карантинных зон.

"Если не будет контроля, то медикам предстоит много работы и мы будем терять людей. Если не соблюдать карантинные меры, то по законам эпидемиологии возможность заражать следующего человека закончится естественным образом за счет большого числа смертей. Этого нельзя допускать. Так было во время легочной чумы, которая завершилась после того, как уничтожила 60% населения и возбудитель не мог найти новую жертву – это пример естественного процесса в худшем варианте. Мы умные люди и не этого допустим", - отметила Виноград.

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Автор: Виктория Гордиенко