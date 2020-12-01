Среди стран мира Украина занимает 10 позицию

По состоянию на 30 ноября Украина оказалась на четвертом месте среди стран Европы по количеству новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщают данные сайта Worldometer.

Среди других европейских стран, вошедших в ТОП-5 антирейтинга, - Италия, Германия, Великобритания. Однако в отличие от Украины в этих странах наблюдается уменьшение новых случаев заболевания.

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Таким образом, по суточному приросту заболеваемых Украина обошла Швейцарию, которая занимает пятое место, а также Польшу и Испанию.

Среди стран мира Украина занимает 10 позицию, оставив позади Колумбию, Канаду, Мексику и другие страны.

По числу летальных исходов в мировом рейтинге Украина на 22 месте, среди стран Европы – на 13 позиции.

Карантин выходного дня в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме тех, которые выполняют социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

По информации СМИ, в Кабинете министров уже согласовали дату введения локдауна - жесткий карантин будет действовать с 23 декабря до 15 января.

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Автор: Денис Прядко