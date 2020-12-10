Всего за все время пандемии в Украине заболело 858 714 человек, из них 465 021 выздоровели, летальных случваев — 14470.

В Украине по состоянию на утро 10 декабря за минувшие сутки подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом, зафиксировано 266 летальных случаев. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика распространения COVID-19 - выздоровели за вчера 13 903 пациента.

Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Заболеваемость держится на высоком уровне, но третий день подряд в Украине за сутки фиксируют больше выздоровевших, чем инфицированных.

Так, за сутки было проведено 67 142 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863. При этом было госпитализировано 2993 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 858 714 человек, из них 465 021 выздоровели, летальных случаев — 14470. Активными больными остаются 393 693 пациенты.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Напомним, вчера правительство продлило карантин в Украине до конца зимы.

С 8 по 24 января в Украине усилят карантин. в частности, будут запрещены культурно-массовые мероприятия, приостановлен учебный процесс, закрыты ТРЦ, заведения общественного питания.

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Автор: Виктория Гордиенко