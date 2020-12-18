Максим Степанов заявил, что лучший способ борьбы с пандемией - это коллективный иммунитет.

Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад.

Этому должны поспособствовать такие факторы, как начало вакцинации населения и люди, которые уже переболели коронавирусом. Об этом пишет hromadske.

Он отметил, что лучший способ борьбы с пандемией - это коллективный иммунитет.

"Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая должна составлять не менее 70-80%, либо когда люди переболеют. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация", - добавил Степанов.

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Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине за сутки зафиксировали 12 тыс. 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли - 260 человек, выздоровели - 12 тыс. 866 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 944 тыс. 381 человек, выздоровели – 561 тыс. 222, умерли – 16 тыс. 256. Медиками провели 5 млн 209 тыс. 462 ПЦР-тестирований.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что нужно знать

15 декабря Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.

Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Олег Давыгора