На прошлой неделе в Украине было выявлено более 47,8 тысячи инфицированных коронавирусом, тогда как в позапрошлом - более 59,3 тыс.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что уменьшение количества выявленных случаев COVID-19 за последнюю неделю связано с периодом праздников, когда люди как правило реже обращаются к врачам.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Была неделя праздников, мы все праздновали. Об этом свидетельствуют и цифры... Так мы, украинцы, устроены, что очень часто не хотим в выходные или на праздники обращаться за медицинской помощью", - отметил Степанов.

"Была неделя праздников, мы все праздновали. Об этом свидетельствуют и цифры... Так мы, украинцы, устроены, что очень часто не хотим в выходные или на праздники обращаться за медицинской помощью", - отметил Степанов.

По данным Минздрава, на прошлой неделе в Украине было выявлено 47877 больных COVID-19. На позапрошлой неделе этот показатель составлял 59381.

По словам Степанова, на прошлой неделе сделано 174 тыс. 447 тестов методом ПЦР, госпитализированы 12 тыс. 318 человек.

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Автор: Леся Лещенко