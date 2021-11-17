Вместе с тем в Украине уже более 9 млн человек полностью иммунизированы против COVID-19.

В Украине за минувшие сутки, 16 ноября, зафиксировали 18 668 новых случаев инфицирование коронавирусом, среди них - 1312 детей и 403 медработника. Госпитализировали 4 468 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19. Тем временем выздоровели 20 211 больных.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

От осложнений COVID-19 умерли 769 человек. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Днепропетровской области, где вчера умерли аж 68 инфицированных.

Читайте такжеВ Украине количество выписанных пациентов впервые за 100 дней превышает число COVID-госпитализированныхСуточные показатели заболеваемости и смертности держатся на высоком уровне. Днем ранее зафиксировали рекордное количество летальных исходов - за сутки умерло 838 пациентов с коронавирусом.

Больше всего новых случаев зафиксировали на Днепропетровщине (1675), в Киеве (1609), а также Одесской (1504) и Полтавской (1168) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в нас обнаружили 3 263 417 случаев COVID-19. Из них 78 754 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 684 584 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории в течение 16 ноября сделали 118 797 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 56 132, методом ИФА — 13 840. Также сделали 48 825 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 15,3 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине более 9 миллионов украинцев полностью иммунизированы против COVID-19. За минувшие сутки вакцинировано 294855 украинцев.

Из них одну дозу получили 114029 человек, полностью иммунизированные – 180826.

От начала вакцинальной кампании привито 12 млн 445 тыс. 581 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 млн 068 тыс. 241. Всего проведено 21 млн 513 тыс. 820 прививок.

Напомним, как заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко, вакцинированные люди в пять раз реже инфицируются и имеют в десять раз более низкий риск госпитализации с COVID-19, чем непривитые.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виктория Гордиенко