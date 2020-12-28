За сутки болезнь унесла жизни 75 украинцев.

В Украине за сутки 27 декабря подтвердили 4385 случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

По его информации, за минувшие сутки заболели 196 детей и 141 медработник. Госпитализировали в воскресенье 1588 человек, а умерли вследствие коронавируса 75 украинцев. Выздороветь удалось 7191 пациенту.

Коронавирус: важно знать каждому

Количество тестирований на коронавирус в воскресенье также снизилось по сравнению с последними неделями: выполнено 12225 ПЦР-тестов и 3107 - ИФА.

Всего за все время пандемии коронавирусом заболели 1 миллион 30 тысяч 374 украинца, выздоровели из них - 665 тысяч 729. Болезнь унесла жизни 17 тысяч 849 человек.

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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях", - сообщил Степанов.

Коронавирус в Украине: статистика по регионам

(без учета данных с оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма)

г. Киев-108 055 случаев;

Винницкая область - 22 008 случаев;

Волынская область - 32 537 случаев;

Днепропетровская область - 57 196 случаев;

Донецкая область - 35 188 случаев;

Житомирская область - 38 545 случаев;

Закарпатская область - 27 879 случаев;

Запорожская область - 52 175 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 894 случая;

Киевская область - 57 614 случаев;

Кировоградская область - 8 234 случая;

Луганская область - 10 013 случаев;

Львовская область - 60 005 случаев;

Николаевская область - 29 878 случаев;

Одесская область - 69 134 случая;

Полтавская область - 34 843 случая;

Ровенская область - 40 332 случая;

Сумская область - 40 129 случаев;

Тернопольская область - 33 540 случаев;

Харьковская область - 67 991 случай;

Херсонская область - 17 193 случая;

Хмельницкая область - 38 408 случаев;

Черкасская область - 37 856 случаев;

Черновицкая область - 39 515 случаев;

Черниговская область - 29 212 случаев.

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Автор: Юрий Годован