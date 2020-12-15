Врач-инфекционист допустил, что на последних цифрах в статистике больных могли отразиться сразу несколько факторов.

Пока рано связывать последнюю статистику с карантином выходного дня, уверена исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Катерина Сояк. Однако, некоторые ее коллеги говорят, что усиление карантина на выходных все же помогло.

Об этом пишет РБК-Украина.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки выздоровело рекордное количество пациентовПо словам Сояк, разрыв цепи передачи болезни уменьшает количество инфицированных, но города не особо придерживались карантина.

В то же время, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, который входит в рабочую группу Минздрава по разработке протокола лечения пациентов с коронавирусом, считает, что карантин выходного дня все же был эффективным.

"Важно, что у нас нет увеличения количества новых случаев по сравнению с предыдущими неделями. Второе - это рост числа выздоровевших, которых становится больше чем новых больных", - заявил он.

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита допустил, что на последних цифрах в статистике больных могли отразиться сразу несколько факторов: карантин и сезонность, ведь в декабре респираторные заболевания немного ослабевают, и экономическая составляющая.

"По нашему мнению, одна из причин улучшения статистики COVID-19 может быть в том, что количество ПЦР-тестов с середины ноября начало снижаться", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк.

Напомним, Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина с усилением в январе. Вместе с тем там не исключают усиление карантина раньше 8 января, если заболеваемость коронавирусом в Украине резко начнет расти.

Карантин выходного дня и коронавирус в Украине: что известно

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Автор: УНИАН