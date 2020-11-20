Лечение больных в реанимации обходится дороже.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в среднем лечение больного коронавирусом стоит 38 тысяч гривень.

Об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Это не учитывая больного, находящегося в реанимационном отделении, поскольку в реанимации больные гораздо тяжелее", — добавил он.

Читайте такжеВ Минздраве сообщили, сколько людей хотят вакцинировать от COVID-19 в Украине (видео)

Ляшко отметил, что сейчас Национальная служба здоровья Украины совсем иначе оплачивает этот тариф.

"Она оплачивает сначала 1,2 млн грн для подготовки больницы, чтобы больница закупила лекарственные средства, которые должны использоваться для лечения, и в дальнейшем платит 170 тысяч грн на медицинскую бригаду, к которой привязаны как медицинские работники, так и определенное медицинское оборудование, которое должно использоваться", - пояснил Ляшко.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По данным Минздрава, в Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 583 тыс. 510 человек, умерли 10 тыс. 369.

18 ноября был зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых больных за сутки - 13 тыс. 357 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора