Большая часть украинцев уже переболела COVID-19, говорит врач.

В Украине, согласно официальной статистике, наблюдается спад коронавируса. Кроме того уменьшилось количество госпитализаций больных с COVID-19, по сравнению с декабрем 2020 года. Следовательно, можно говорить, что вторая волна коронавируса понемногу спадает.

Об этом и ТСН.uа рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

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"Просто уже действительно большая часть украинцев переболела, то есть уже повторных заражений меньше. Мы думали, что пик второй волны придется на конец января, а такое впечатление, что пик второй волны у нас был в середине, в конце декабря. Тогда у нас было больше всего госпитализаций", - говорит врач.

По мнению врача, сейчас в Украине вторая волна коронавируса идет на спад.

"И если это так идет, то мы должны плавно опускаться. Единственное, что эта вторая волна как нарастала долго, несколько месяцев, и несколько месяцев будет плавно спадать", - говорит Тарас Жиравецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с начала пандемии жертвами коронавируса уже стали более 20 тысяч человек.

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Автор: УНИАН