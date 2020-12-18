По словам Шмыгаля, медицинская система Украины может выдержать 30 тысяч больных коронавирусом в сутки.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что для того, чтобы остановить эпидемию коронавируса в Украине, должны быть привиты 90% населения.

Об этом он сказал во время мероприятия НВ «Украина и мир в 2021 году».

"Чтобы полностью убрать риск эпидемии, 90% населения должны быть провакцинированы. Я это знаю по вакцинации гриппа… (Но - Ред.) это нереалистично. Я не знаю стран, где вакцинируется такое количество людей. Самое большое количество привитых - 40%, даже не знаю, было ли 60%", - отметил премьер.

Шмыгаль также сообщил, что медицинская система Украины может выдержать 30 тысяч больных коронавирусом в сутки.

"Одно дело, когда мы боялись 3 тысяч больных в день, другое дело, когда мы уже говорим, что и 30 тысяч медицинская система выдержит", - сказал он.

По словам главы правительства, ключевой вопрос теперь в медиках. "Ключевой вопрос теперь в медиках остается: обеспечивать их материалами, пациентов - кроватями, средствами защиты. В принципе, можно бороться, сегодня нет паники", - сказал он.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что нужно знать

15 декабря Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.

Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Светлана Закелова