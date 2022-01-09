В нашей стране за сутки госпитализированы более 800 больных COVID-19.

В Украине коронавирус COVID-19 в субботу, 8 января, нашли у 2 810 человек, в том числе у 33 медиков и 163 детей.

За сутки госпитализированы 840 человек, выздоровели – 2 818, а 75 – умерли, говорится в Telegram-канале Минздрава Украины.

Лидерами по количеству выявленных больных коронавирусом являются Киев (437 человек), а также Львовская область (257) и Виннитчина (205), сообщил "Коронавірус_інфо".

Коронавирус в Украине – статистика на 9 января:

Общее количество больных – 3 702 473 человека;

Общее количество переборовших болезнь – 3 511 269 человек;

Общее число жертв – 97 239;

Всего было сделано 16 956 514 ПЦР-тестов на коронавирус.

Читайте такжеВ Украине изменили схемы комбинирования вакцин от COVID-19Напомним, 7 января COVID-19 в Украине нашли у 3 195 человек, в частности, вирус диагностировали у 37 медработников и 151 ребенка.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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