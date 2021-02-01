По словам Дениса Шмыгаля, впервые за долгое время в стране количество активных больных с коронавирусом опустилось ниже 200 тысяч.

В Украине, несмотря на уменьшение количества новых случаев и смертей от коронавируса, растет число госпитализаций пациентов с COVID-19.

Читайте такжеУкраина будет просит о большем количестве доз вакцины PfizerОб этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, информирует пресс-служба офиса главы государства.

По словам Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных с коронавирусом в Украине опустилось ниже 200 тысяч. В то же время, несмотря на уменьшение показателей новых случаев и летальности, за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных - 12 тыс. 147 человек против 11 тыс. 630 на позапрошлой неделе.

«На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что растет количество тестирований методом ИФА и значительно увеличилось количество проведенных экспресс-тестов - 34 тыс. 600 по сравнению с 20 тысячами на позапрошлой неделе.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2 тыс. 030 человек, среди новых больных - 71 ребенок и 65 медработников.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 221 тыс. 485 человек, выздоровели - 1 млн 023 тыс. 915 человек, умерли 22 тыс. 768, проведено ПЦР-тестов - 6 млн 257 тыс. 875.

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Автор: Константин Гончаров