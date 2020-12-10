По прогнозу, ежедневное количество новых заболевших может вырасти до 20-25 тысяч.

Количество новых случаев коронавируса в Украине в январе может вырасти до 20-25 тысяч ежесуточно.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в интервью УП.

"Предварительно расчеты, которые мы видим, на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система упала. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", - пояснил он.

Шмыгаль также объяснил логику январских карантинных ограничений.

"Почему на карантине, который мы будем планировать, будут работать гостиницы, будет работать транспорт, самолеты? Надо дать возможность людям уехать из мегаполисов, чтобы не скапливаться. Потому что основные пути передачи - это большие скопления людей", - сказал премьер.

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По словам главы правительства, в мире запрещают работу ресторанов, развлекательных центров, проведение концертов, потому что там люди активно общаются и долго находятся в закрытых помещениях. Увеличение количества новых больных, объясняет премьер, происходит из-за несоблюдения людьми карантинных правил и их равнодушия.

"Они измучились от карантинных ограничений, от страха заболеть. И началось равнодушие, когда маски у всех на бороде, все ходят по ресторанам и так далее. Это произошло по всей Европе, как ракета, взлетевшая по всей Европе", - добавил он.

Коронавирус в Украине: статистика 10 декабря

В Украине по состоянию на утро 10 декабря за минувшие сутки подтвердили 13371 новый случай заражения коронавирусом, зафиксировано 266 летальных исходов. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика распространения COVID-19 - выздоровели за вчера 13903 пациента.

Локдаун в январе: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение ужесточить карантинные ограничения в Украине в январе.

Усиленные ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Об основных запретах во время январского карантина читайте по ссылке.

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Автор: Юрий Годован