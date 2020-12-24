Начало первого этапа вакцинации от COVID-19 запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время - это зависит от поставки вакцины.

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.

Об этом министр написал в Facebook.

Читайте такжеВ Минздраве ожидают роста заболеваемости коронавирусом из-за новогодних праздников

«Сегодня подписал дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах. Этот стратегический документ готовился с участием профильных специалистов - национальных и международных экспертов в сфере общественного здоровья и иммунизации, а также Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике», - заявил он.

Степанов подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет исключительно добровольной.

«В наших планах - охватить прививками от коронавирусной болезни не менее 50% населения страны в течение 2021-2022 годов. Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время - это зависит от поставок вакцины», - добавил министр.

По его словам, иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов прививок, которых сейчас в Украине насчитывается более 11 тысяч. Кроме того, будут организованы мобильные бригады по иммунизации, а также временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии.

Также министр добавил, что кампания по вакцинации от коронавирусной болезни в 2021-2022 годах будет проводиться в 5 этапов.

Первый этап будет охватывать примерно 355 тысяч человек с критическим риском инфицирования: медработники и персонал, которые оказывают помощь больным COVID-19, люди и работники в интернатных учреждениях, домах престарелых, военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, участвующие в ООС.

Второй этап вакцинации будет охватывать примерно 2,3 млн человек. В ходе него вакцинировать будут людей с очень высоким риском инфицирования и тех, кто оказывает медуслуги: медработники, которые оказывают стационарную помощь другим больным, люди в возрасте от 80 лет, социальные работники и другие работники социальной сферы.

Третий этап вакцинации охватит лиц с высоким риском заболеть и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства - около 7,2 млн человек. Это люди в возрасте от 65 до 79 лет и работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД).

Четвертый этап предусматривает вакцинацию людей с повышенным риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства - около 11 млн человек. Это люди в возрасте от 60 до 64 лет. Взрослые (от 18 до 59 лет) с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска; лица, находящиеся в местах ограничения свободы и следственных изоляторах, работники этих мест; другие группы риска населения и профессиональные группы, а также граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях.

В ходе пятого этапа предусмотрена вакцинация других категорий населения, которые не входят в приоритетные группы. Этот этап охватит около 19 млн человек.

План вакцинация украинцев от коронавируса

22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

По словам руководителя Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина, вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Он отметил, что ее проведение не будет мешать проведению вакцинации согласно календарю прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней.

План будет обновляться каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации. Цель, целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков, коммуникация и развертывание мобильных бригад - это базовая часть документа. Она может быть изменена только в случае получения кардинально новой информации. Этапы разработки вакцин, квалификационные и регистрационные процедуры, поставки вакцин - эту часть будут обновлять постоянно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк