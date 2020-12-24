Министр здравоохранения Максим Степанов подписал дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.
Об этом министр написал в Facebook.
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«Сегодня подписал дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах. Этот стратегический документ готовился с участием профильных специалистов - национальных и международных экспертов в сфере общественного здоровья и иммунизации, а также Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике», - заявил он.
Степанов подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет исключительно добровольной.
«В наших планах - охватить прививками от коронавирусной болезни не менее 50% населения страны в течение 2021-2022 годов. Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время - это зависит от поставок вакцины», - добавил министр.
По его словам, иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов прививок, которых сейчас в Украине насчитывается более 11 тысяч. Кроме того, будут организованы мобильные бригады по иммунизации, а также временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии.
Также министр добавил, что кампания по вакцинации от коронавирусной болезни в 2021-2022 годах будет проводиться в 5 этапов.
Первый этап будет охватывать примерно 355 тысяч человек с критическим риском инфицирования: медработники и персонал, которые оказывают помощь больным COVID-19, люди и работники в интернатных учреждениях, домах престарелых, военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, участвующие в ООС.
Второй этап вакцинации будет охватывать примерно 2,3 млн человек. В ходе него вакцинировать будут людей с очень высоким риском инфицирования и тех, кто оказывает медуслуги: медработники, которые оказывают стационарную помощь другим больным, люди в возрасте от 80 лет, социальные работники и другие работники социальной сферы.
Третий этап вакцинации охватит лиц с высоким риском заболеть и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства - около 7,2 млн человек. Это люди в возрасте от 65 до 79 лет и работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД).
Четвертый этап предусматривает вакцинацию людей с повышенным риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства - около 11 млн человек. Это люди в возрасте от 60 до 64 лет. Взрослые (от 18 до 59 лет) с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска; лица, находящиеся в местах ограничения свободы и следственных изоляторах, работники этих мест; другие группы риска населения и профессиональные группы, а также граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях.
В ходе пятого этапа предусмотрена вакцинация других категорий населения, которые не входят в приоритетные группы. Этот этап охватит около 19 млн человек.
План вакцинация украинцев от коронавируса
- 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).
- По словам руководителя Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина, вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Он отметил, что ее проведение не будет мешать проведению вакцинации согласно календарю прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней.
- План будет обновляться каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации. Цель, целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков, коммуникация и развертывание мобильных бригад - это базовая часть документа. Она может быть изменена только в случае получения кардинально новой информации. Этапы разработки вакцин, квалификационные и регистрационные процедуры, поставки вакцин - эту часть будут обновлять постоянно.
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