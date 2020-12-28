По его словам, уменьшение заражений происходило в разных странах по-разному.

Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко считает, что в стране может заканчиваться первая волна коронавируса. Об этом может свидетельствовать уменьшение количества новых случаев заражения.

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Об этом Комиссаренко заявил в интервью РБК-Украина. Он отметил, что сейчас в Украине обнаруживают меньше вируса. И это не связано с уменьшением тестирований, а наоборот.

"Как правило, тестирование делают, когда люди с признаками заболевания или после возможного контакта с инфицированными обращаются с просьбой сделать диагностику. Если меньше выявляют вирус, следовательно, меньше людей обращались за диагностикой и, возможно меньше людей было инфицировано", - заявил Комиссаренко.

По его словам, уменьшение заражений происходило в разных странах по-разному.

"Возможно, что у нас на самом деле сейчас меньше людей инфицируются этим коронавирусом, и, возможно, что у нас завершается первая волна. И было бы хорошо, чтобы вторая волна вообще не началась или началась значительно позже", - добавил академик.

Коронавирус в Украине: свежая статистика

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 4 тыс. 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Количество тестирований на коронавирус в воскресенье также снизилось по сравнению с последними неделями: осуществлено 12225 ПЦР-тестов и 3107 - ИФА.

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Автор: Андрей Василюк