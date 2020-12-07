Женщина умерла ночью и до утра пролежала в палате вместе с живыми пациентами.

В одной из одесских больниц, где лежат больные коронавирусом, пациентке принесли завтрак в палату, где с ночи лежала умершая пациентка.

Об этом в интервью журналистам рассказала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

По словам Ножевниковой, соседка по палате умерла ночью.

"А утром принесли завтрак. Тут тело лежит, а тут вам завтрак", - сказала она.

По словам волонтера, медики смотрят на ситуацию по другому, чем обычные пациенты, а те, в свою очередь, получают психические травмы.

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"Сделали виноватыми врачей. Чтобы вынести тело, нужно три-четыре человека, а там (в больнице) медики не успевают к живым подойти. Мы держим первое место по количеству пациентов на одну медицинскую бригаду. При норме 30 пациентов на бригаду, у нас 100-120", – рассказала Ножевникова.

Коронавирус в Украине

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Автор: Денис Прядко