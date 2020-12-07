В одной из одесских больниц, где лежат больные коронавирусом, пациентке принесли завтрак в палату, где с ночи лежала умершая пациентка.
Об этом в интервью журналистам рассказала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.
По словам Ножевниковой, соседка по палате умерла ночью.
"А утром принесли завтрак. Тут тело лежит, а тут вам завтрак", - сказала она.
По словам волонтера, медики смотрят на ситуацию по другому, чем обычные пациенты, а те, в свою очередь, получают психические травмы.
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"Сделали виноватыми врачей. Чтобы вынести тело, нужно три-четыре человека, а там (в больнице) медики не успевают к живым подойти. Мы держим первое место по количеству пациентов на одну медицинскую бригаду. При норме 30 пациентов на бригаду, у нас 100-120", – рассказала Ножевникова.
Коронавирус в Украине
- За минувшие сутки в Украине зарегистрирован 8 тыс. 641 новый случай COVID-19. За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 821 тыс. 947 украинцев, умерли - 13 тыс. 733, выздоровели - 423 тыс. 704.
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