От коронавирусной инфекции COVID-19 на 62-м году жизни умер заведующий инфекционной реанимацией 5-й больницы Киева Александр Артемов.
Об этом в Facebook сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.
По ее данным, Артемов находился в реанимации последние 60 дней.
"Наш бессменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом – в 9-й больнице, последние годы – 5-я больница города Киева", – написала она.
Голубовская отметила, что Артемов был прекрасным врачом, заведующим и замечательным человеком.
"Можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране... Старая школа отношения к больному, к учителям, к сотрудникам", – добавила врач.
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