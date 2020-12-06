По состоянию на утро 6 декабря в Украине зафиксировано 813 306 случаев коронавирусной инфекции. В течение суток выявили 11 590 новых случаев.
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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, за сутки госпитализированы 1 127 человек. 167 больных погибли от осложнений, 6 048 – выздоровели.
Осуществлено тестирований за сутки - 42 096 (в частности методом ПЦР – 33 308, методом ИФА – 8 788).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 813 306 человек;
- выздоровели - 418 581 человек;
- летальных исходов - 13 588;
- проведено ПЦР-тестирований - 4 780 080.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.
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