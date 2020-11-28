Сеть госпитальных баз Киевской области в ближайшее время может расшириться - речь идет о 8 учреждениях здравоохранения.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения ОГА.
Отмечается, что вопрос включения госпитальных баз в настоящее время рассматривает Министерство здравоохранения.
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"Сейчас в области "ковидных" пациентов принимают 23 больницы. Они рассчитаны на 2185 койко-мест. Если в перечень госпитальных баз добавится еще восемь медучреждений, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу", - отметили в КОГА.
Также в сообщении отмечается, что в настоящее время госпитальные базы области загружены на 55,7%. Стационарное лечение получают 1 тыс. 217 пациентов.
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