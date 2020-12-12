В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что в целом украинские лаборатории будут делать не менее 1 миллиона тестов в месяц.

В Украине на COVID-19 будут тестировать всех, у кого имеются признаки острого респираторного вирусного заболевания.

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Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания - будут проводить ПЦР-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19. При этом планируем делать не менее 1 миллиона тестов в месяц", - сказал он.

При этом Степанов отметил, что будут проводить не только ПЦР-тестирование, но и быстрые ИФА-тесты.

По словам министра, если быстрый тест подтвердит наличие заболевания, то его результаты нужно будет подтвердить или опровергнуть с помощью ПЦР-теста.

Коронавирус в Украине: что известно

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 885039 человек; умерли 14998. За прошедшие сутки зарегистрировано 12811 новых случаев COVID-19, умерло 243 человека.

11 декабря заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал, что Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни в части подходов к тестированию.

В приказе Минздрава уточнено, кто именно подлежит лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2, в частности это лица: с подозрением на COVID-19; признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС); признаками других острых респираторных вирусных инфекций; признаками пневмонии.

Также, в соответствии с документом, предусмотрен перечень лиц, которым будут делать предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2: с подозрением на COVID-19; признаками ТОРС; признаками других ОРВИ; признаками пневмонии; кто был в тесном контакте с лицом с подтвержденным заболеванием COVID-19; которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19; которые подлежат плановой госпитализации.

Ляшко подчеркнул, что положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые соответствуют определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.

Также Минздрав разрешил использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

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Автор: Богдан Слуцкий