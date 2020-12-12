Сейчас уголовной ответственности за подделку тестов в Украине нет.

В Верховной раде Украины намерены рассмотреть введение ответственности за подделку тестов на COVID-19.

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Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина.

По его словам, законопроект уже готов к регистрации в ВР. При этом он отметил, что сейчас уголовной ответственности за подделку тестов в Украине нет.

"Мы будем исправлять этот пробел. Вряд ли мы успеем рассмотреть этот законопроект на этой сессионной неделе, но на следующей, я думаю, этот законопроект будет иметь поддержку", - сказал Радуцкий.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за сутки по состоянию на 11 декабря выявлено 13514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели от коронавирусной болезни 15327 человек, умерли – 285. Госпитализированы 2846 больных.

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Автор: УНИАН