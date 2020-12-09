Геннадий Труханов отметил, что мэрия продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусом.

Об этом городской голова заявил на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что получил положительный тест на COVID-19, и, в связи с этим уходит на самоизоляцию.

На самоизоляции он планирует быть до полного выздоровления и получения отрицательного результата.

"Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб", - написал Труханов.

По его словам, мэрия продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса.

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Он также обратился к одесситам с просьбой придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию.

Коронавирус в Одессе: новости

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Автор: Лариса Козовая