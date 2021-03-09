Мендель переболела коронавирусом на новогодние праздники.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель зимой переболела коронавирусом. Недуг застал пресс-секретаря главы государства накануне нового 2021 года, который она встречала сама.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Олеси Бацман.

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Мендель призналась, что ее заразил человек, у которого течение болезни было не тяжелее, чем у нее. Пресс-секретарь президента уточнила, что у нее коронавирус прошел в средней форме, лечилась она дома. По словам Мендель, у нее во время заболевания не было "таких обычных симптомов", в частности, из-за коронавируса она потеряла запах и похудела.

"Средне было, но гораздо тяжелее, чем у человека, который меня заразил. До ИВЛ не доходило. Я узнала об этом на пятый день, но на изоляцию я ушла раньше, потому что уже болела. В больнице я не лежала, но это подняло мою хронику, у меня не было таких обычных симптомов. Но запах я потеряла, немного в весе потеряла", – рассказала Мендель.

После болезни тест на антитела она не сдавала еще, но говорит, что хочет это сделать.

Напомним, в прошлом году в ноябре пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опровергла слухи о своем инфицировании COVID-19.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак в ноябре 2020 года получили положительные результаты тестов на COVID-19 и находились в изолированных палатах больницы "Феофания". О своем выздоровлении и Владимир Зеленский, и Андрей Ермак уже сообщили 23 ноября 2020 года.

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Автор: УНИАН