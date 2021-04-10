Ляшко отметил, что в конце февраля - в начале марта количество госпитализаций значительно превышало число выписок из больниц.

Самое большое количество госпитализаций больных COVID-19 в Украине было зафиксировано 6 апреля. В этот день в больницы попали 5587 человек.

Читайте такжеПоказатель госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в 22 областях - МинздравОб этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, медицинская система может выдержать еще в среднем 6-6,5 тыс. пациентов в сутки, передает РБК-Украина.

"При таких цифрах система здравоохранения будет идти по краю лезвия. Сейчас в марте-апреле у нас средний показатель был 4-5 тыс. госпитализаций ежедневно. В конце февраля - в начале марта количество госпитализаций значительно превышало число выписок из больниц. По состоянию на последнюю неделю апрелю количество госпитализаций и выписок почти сравнялось. Госпитализаций больше на 5-10%", - сказал Ляшко.

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Автор: Ирина Погорелая