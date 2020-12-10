Так, в прошлом месяце с коронавирусной болезнью были госпитализированы 63 тыс. 958 пациентов.

В Украине количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, в ноябре выросло на 25% по сравнению с октябрем и составило 63 тыс. 958 человек.

Читайте такжеВ Украине в ноябре зафиксировано более тысячи случаев ВИЧ-инфекцииОб этом сообщила Национальная служба здоровья.

"В ноябре уровень заболеваемости COVID-19 продолжал расти. В прошлом месяце выявили 349 тыс. новых случаев заболевания. Это - на 167 тыс. случаев больше, чем в октябре. Это почти столько же случаев, сколько выявили за все время пандемии: по состоянию на 1 ноября общее количество выявленных случаев составляло 395 тысяч", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 9 декабря, НСЗУ выплатила более 10 млрд 611 млн грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением. Из них 316 млн 681 тыс. грн - 940 медучреждениям, в которых есть мобильные бригады, которые выезжают к людям с подозрением на COVID-19 и берут образцы для тестирования, свыше 4 млрд грн - 25 центрам экстренной медицинской помощи, более 6,2 млрд грн - 412 медучреждениям за предоставление стационарной помощи пациентам с COVID.

"Больше всего пациентов с коронавирусом в ноябре госпитализировали в Киеве - 6 тыс. 321. Тройка лидеров среди областей: Одесская - госпитализированы 3 тыс. 822 пациента, Харьковская - 3 тыс. 749 пациентов и Днепропетровская - 3 тыс. 719 пациентов. Всего в течение апреля-ноября в медучреждения госпитализировали почти 193 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых около 18% лечились в условиях интенсивной терапии", - подытожили в НСЗУ.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко