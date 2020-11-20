При нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при условии 30 тысяч новых больных COVID-19 в сутки.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов Степанов в эфире одного из телеканалов, сообщает УП.
Степанов рассказал, что полного карантина в стране будут требовать при локдауне конкретно медицинской системы. Поэтому в Украине это может произойти, когда количество новых больных COVID-19 будет по 30 тысяч несколько дней.
"Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткий карантин. Для нас главное - это количество людей, которые госпитализируются. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это (произойдет локдаун медицинской системы - УНИАН) уже порядка больше 30 000 в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы по нагрузке медицинской системы", - заявил министр.
Ранее Степанов говорил, что жесткий карантин возможен, если ежедневно в Украине будут фиксировать до 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки, а заполняемость коек, включая и те, которые будут в мобильных госпиталях, составит 100%.
В то же время 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что тотальный локдаун придется ввести, если число новых больных за сутки достигнет 15 тысяч.
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Ситуация с коронавирусом в Украине
В Украине за сутки зафиксировано 14 тыс. 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли - 229 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 598 тыс. 085 человек; выздоровели – 274 тыс. 324 человека; летальных исходов – 10 тыс. 598; проведено ПЦР-тестирований – 4 млн 108 тыс. 825.
Карантин выходного дня
11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди владельцев и работников «запрещенного» на выходные бизнеса.
Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.
17 ноября Верховная Рада не поддержала проект постановления о рекомендациях правительства смягчить карантинные ограничения, введенные в выходные дни.
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