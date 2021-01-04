Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула десятки миллионов людей. В Украине число инфицированных также растет ежедневно.

Коронавирус в мире: статистика

В мире 85,12 миллиона человек заразились коронавирусом. От болезни умерло 1,84 миллиона человек. Выздоровели - 47,86 млн человек.

Рейтинг наиболее пораженных пандемией стран со значительным отрывом возглавляют США - 20,6 млн.

Наибольшее количество заражений коронавирусом в мире также зафиксировано в Индии - 10,3 млн; в Бразилии - 7,7 млн; в России - 3,2 млн; во Франции - 2,7 млн.

Также более 2 млн заражений зафиксировано в Великобритании, Турции и Италии.

Мировыми лидерами по показателю летальных исходов также остается Бразилия (196 018 умерших), Индия (149 649 умерших) и Мексика (127 213 умерших). В других странах показатель летальных исходов не превышает 100 тысяч.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

В Украине за прошедшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 4 тыс. 158 человек.

В частности, заболели 170 детей и 163 медработника.

Также за минувшие сутки зарегистрировано 73 летальных случая, 4 тыс. 693 человека выздоровели.

Госпитализировано 1 тыс. 526 человек. За все время пандемии в Украине заболел 1 млн 078 тыс. 251 человек, выздоровели - 733 тыс. 558 человек; умерли - 18 тыс. 927. Медики провели 5 млн 621 тыс. 024 ПЦР-тестирования.

Коронавирус в Киеве: статистика

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 504 больных COVID-19.

"14 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1 тыс. 977 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 113 тыс. 523", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно его информации, за минувшие сутки заболели 288 женщин, 183 мужчины, 33 ребенка. Заболел, в частности, 31 медик. В больницы были госпитализированы 44 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. По его данным, выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 тыс. 354 жителя столицы.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости на 4 января

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Автор: УНИАН