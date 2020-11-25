Количество случаев коронавирусной инфекции в Украине стремительно приближается к отметке в 700 тысяч. Президент обещает поддержку бизнесу, несущему убытки из-за карантина.
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Коронавирус в Украине – статистика 25 ноября
В Украине за сутки выявлено 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.
За сутки были госпитализированы 1 818 человек; летальных случаев зафиксировано 229; при этом выздоровели 8 420 человек; проведено тестирований за сутки – 75 396 (в том числе методом ПЦР – 45 438, методом ИФА – 29 958).
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 661 858 человек; выздоровели - 307 778 человек; летальных исходов - 11 492.
Коронавирус в мире – статистика 25 ноября
По данным Университета Джона Хопкинса, в мире COVID-19 по состоянию на утро 25 ноября заболело 59 млн 762 тыс. 055 человек.
От осложнений коронавирусной болезни умерли уже 1 млн 409 тыс. 301 человек.
Больше всего случаев COVID-19 выявлено в США (12 млн 591 тыс. 165), Индии (9 млн 222 тыс. 216), Бразилии (6 млн 118 тыс. 708), Франции (2 млн 206 тыс. 126) и России (2 млн 120 тыс. 836).
Украина в общем списке инфицирования остается на 17 месте.
Помощь бизнесу во время карантина
Президент Владимир Зеленский заявляет, что в ближайшее время в Верховную Раду будет подан законопроект, который будет предусматривать компенсации за уплату единого социального взноса (ЕСВ) за наемных работников для предприятий, работа которых прекращается из-за карантинных ограничений.
Кроме того, четырем миллионам украинцам, имеющим налоговый долг в пределах 3 тысяч гривень, он будет аннулирован.
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